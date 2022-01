Animalisti a Lo Russo: "Un giorno alla settimana senza carne nelle mense scolastiche"

"Chiediamo al sindaco Lo Russo l’impegno a ridurre il consumo di carne nelle mense scolastiche del 5 per cento all’anno, per arrivare al 20 per cento fra quattro anni". Così Marco Francone, referente Lav (Lega anti vivisezione) che stamattina con una decina di attivisti ha organizzato un sit-in davanti al Palazzo comunale.

"Sarebbe un atto - spiega Francone - che salvaguarderebbe gli animali, ridurrebbe l'inquinamento atmosferico e farebbe risparmiare del denaro all’amministrazione comunale, circa 520mila euro in quattro anni. Sappiamo che c'è un interesse del Comune e già la precedente Giunta aveva inserito un giorno al mese di dieta senza proteine animali, adesso noi chiediamo che possa diventare un giorno alla settimana".