Una struttura in più nella lotta al Covid, nuova terapia semi-intensiva al Maria Vittoria

L'ospedale Maria Vittoria ha inaugurato oggi, martedì 18 gennaio, il nuovo reparto di terapia semi-intensiva.

Inserito nel cosiddetto 'Piano Arcuri', per il rafforzamento e l'incremento delle Aree Intensive e la ristrutturazione dei Pronto Soccorso, "garantisce la massima sicurezza in fase di gestione pandemica - spiega il direttore generale dell'Asl Città di Torino Carlo Picco - attraverso la separazione dei flussi del personale in ingresso e in uscita".

Organizzato secondo uno schema a "corpo triplo", privilegiando l'illuminazione naturale dei locali a servizio dei pazienti e del personale. "La scelta progettuale prevede la creazione di una Unità Operativa dotata di grande flessibilità d'uso, in grado di adattarsi al variare delle esigenze sanitarie, in funzione dei livelli di emergenza da fronteggiare", sottolinea Picco.

Oltre alla maggiore flessibilità degli spazi, il nuovo reparto garantisce al paziente una elevata qualità 'alberghiera', mentre il ricorso a tecnologie e materiali all'avanguardia assicurano elevate qualità sotto il profilo manutentivo, di durabilità e di economia gestionale. All'inaugurazione, con i sanitari dell'ospedale, sono intervenuti l'assessore alla Sanità della Regione Luigi Icardi e il direttore del Dirmei Emilpaolo Manno.