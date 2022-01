Derubano del portafogli una signora ma vengono subito rintracciati e bloccati

L’hanno avvicinata alle spalle, mentre passeggiava su via Domodossola, e le hanno aperto parzialmente la cerniera dello zaino. La signora si voltava repentinamente e vedeva due giovani, di sesso maschile e femminile, dietro di lei.

L’uomo teneva in mano il suo portafogli e immediatamente si dava alla fuga. La vittima gli andava dietro urlando di restituirgli il maltolto: il ladro lasciava cadere per terra il portafogli della signora allo scopo di farla smettere di urlare. Una Volante del Commissariato San Donato che transitava nei pressi si avvedeva del fatto e riusciva a raggiungere i due complici: si tratta un ventiquattrenne romeno e di una sua connazionale di 33 anni.

Sono stati tratti in arresto per tentato furto aggravato in concorso.