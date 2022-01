Riapre domani il Centro Adolescenti per la Prevenzione del disagio giovanile di Via del Ridotto

Sinergia e collaborazione tra ASL Città di Torino, l’Assessorato al Welfare, Diritti e Pari Opportunità della Città di Torino e la Circoscrizione 5 per fornire le migliori risposte alla cittadinanza. Da domani il Centro Adolescenti per la Prevenzione del Disagio Giovanile di Via del Ridotto, 9 riprende regolarmente la propria attività. Il Centro Adolescenti offre interventi di ascolto, orientamento, sostegno individuale e alla genitorialità, psicoterapia individuale e di gruppo e interventi in rete con i Servizi Sanitari, le Scuole, le Circoscrizioni e le altre Istituzioni del territorio. Il servizio è rivolto:

 ai Ragazzi/e dai 14 ai 21 anni

 ai Genitori e alle Famiglie di adolescenti

 agli Insegnanti / Educatori / Formatori Sportivi.

Per accedere è necessario telefonare dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.30 alle 17.00 al numero: 011.70958901; risponderà uno Psicologo che effettuerà un primo colloquio di accoglienza. Seguirà un appuntamento presso il Centro Adolescenti di Via del Ridotto, finalizzato ad effettuare una valutazione approfondita, che prelude all’eventuale presa in carico. In caso di impossibilità da parte dell’utente a recarsi presso il Centro Adolescenti, gli Psicologi possono proporre colloqui di telemedicina. È possibile rivolgersi al servizio tramite e-mail: adolescentiasl@aslcittaditorino.it