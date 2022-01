Volley, giocatrici tutte negativizzate: domenica la Reale Mutua Fenera Chieri in campo con Vallefoglia

Gli esiti degli ultimi tamponi di controllo hanno evidenziato che tutte le atlete della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 risultate positive, oltre al membro dello staff, si sono negativizzate e dunque, espletati gli accertamenti previsti dal Return To Play, possono riprendere gli allenamenti.

In queste condizioni è confermata la gara in programma domenica, 23 gennaio (ore 17), contro la Megabox Vallefoglia.

In base alla normativa vigente, al PalaFenera sarà consentito l’accesso di spettatori nel limite del 35% della capienza.Oltre agli abbonati verrà dunque messo a disposizione per l’acquisto un certo quantitativo di biglietti, in prevendita su Liveticket (www.liveticket.it) e in biglietteria domenica a partire dalle 15,30.

Per l’accesso al palazzetto sarà necessario essere in possesso di mascherina FFP2 e green pass rafforzato.