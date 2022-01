Quali sono le lingue più parlate al mondo?

Imparare nuove lingue straniere sta diventando ormai una vera e propria priorità anche nel nostro Paese. D’altronde viviamo in un mondo sempre più globalizzato: le aziende italiane stringono continuamente nuovi rapporti con realtà internazionali, i viaggi e gli spostamenti sono all’ordine del giorno e conoscere le lingue straniere è dunque fondamentale. Non è certo un caso se sono aumentati esponenzialmente, negli ultimi anni, gli italiani impegnati su questo fronte, che si sono iscritti ai corsi di lingue su italki proprio per apprendere nuovi idiomi.

Quali sono però le lingue più parlate nel mondo? Si tratta di una curiosità, ma oggigiorno è anche utile saperlo dunque andiamo a scoprirlo insieme. La classifica che vi proponiamo è basata sull’ultima edizione di Ethnologue, pubblicata dal SIL International.

#1 Inglese: la lingua più parlata nel mondo

La lingua in assoluto più parlata nel mondo è proprio l’inglese: idioma ritenuto ormai internazionale, che tutti dovremmo conoscere. In molti probabilmente saranno sorpresi, visto che spesso e volentieri si sente parlare del cinese mandarino come della lingua più diffusa. In realtà, se andiamo a vedere nel dettaglio il numero di madrelingua è proprio questo in effetti l’idioma che conta i maggiori numeri. Cosa ben diversa però è il numero di coloro che parlano la lingua e in questo caso è senza dubbio l’inglese ad occupare la prima posizione, perché sono ben 1,13 miliardi le persone che nel mondo parlano tale idioma. L’inglese è diffuso non solo nel Regno Unito, in Irlanda, negli Stati Uniti e nel Canada ma anche in Australia, in Sud Africa, in Namibia, in Nigeria e in moltissimi altri Paesi. Frutto delle colonizzazioni del passato, oggi questa è la lingua più parlata in assoluto a livello globale.

#2 Cinese Mandarino

Come abbiamo accennato, il cinese mandarino occupa la seconda posizione della classifica ma non tanto per via della sua diffusione nel mondo quanto piuttosto per il numero di madrelingua che sono circa 909 milioni. Questa lingua dunque è la seconda più parlata nel mondo per via della popolazione del Paese in cui è diffusa maggiormente ossia la Cina. Il Cinese Mandarino è poi diffuso in altre poche nazioni rispetto all’inglese: è parlato anche a Singapore, in Taiwan, in Malesia, in Indonesia, in parte del Canada e in parte degli Stati Uniti d’America.

#3 Hindi

La terza lingua più parlata nel mondo è l’Hindi, con circa 615 milioni di parlanti di cui 324 madrelingua. Anche questo è un idioma piuttosto circoscritto dal punto di vista geografico: viene parlato prevalentemente nei Paesi dell’est tra cui India, Singapore, Filippine e Nepal. L’Hindi è però diffuso, in misura ridotta, anche in alcune nazioni europee come Germania e Regno Unito.

#4 Spagnolo

Al quarto posto nella classifica delle lingue più parlate nel mondo troviamo lo spagnolo, che conta circa 534 milioni di parlanti di cui 442 madrelingua. Anche la diffusione di questo idioma è legata principalmente alle colonizzazioni del passato: tra i Paesi in cui èinfatti parlato maggiormente troviamo, oltre naturalmente alla Spagna, anche il Centro America, il Venezuela, la Colombia, il Perù, il Cile, l’Argentina, l’Ecuador e le Filippine.

#5 Francese

La quinta lingua più parlata nel mondo è il francese, con circa280 milioni di parlanti di cui 110 madrelingua. Oltre naturalmente alla Francia e al Belgio, questo idioma è diffuso soprattutto in Canada, Madagascar, Senegal, Guinea, Congo e in altri stati del centro Africa. Il francese è un’altra delle lingue che ancora oggi vengono parlate in diverse parti del mondo per via delle colonizzazioni passate e che conviene sicuramente conoscere.

E l’italiano? Quanto è diffusa la nostra lingua nel mondo?

L’italiano non occupa di certo le prime posizioni nella classifica delle lingue più parlate nel mondo: si trova infatti al 25° posto contando circa 67 milioni di parlanti. Bisogna però precisare che il nostro idioma vanta un primato piuttosto interessante, perché è quello che attualmente risulta presente nel maggior numero di Paesi del mondo. Sono ben 35 le nazioni in cui è possibile trovare parlanti italiano e questo è dovuto alla massiccia emigrazione da parte degli italiani all’estero, che è iniziata dopo l’Unità d’Italia, proseguita ai tempi della Prima e della Seconda Guerra Mondiale e mai fermatasi completamente. Ancora oggi infatti sono diversi i connazionali che decidono di trasferirsi all’estero e che nella maggior parte dei casi non fanno più ritorno in patria.

Solo di recente però gli italiani hanno compreso l’importanza di studiare le lingue straniere: siamo infatti anche tra quelli che conoscono meno gli idiomi degli altri Paesi e da questo punto di vista fortunatamente le cose stanno iniziando a cambiare.