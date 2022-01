Stagione estiva alberghiera 2022: come prepararsi in quattro consigli

Per molti la stagione estiva del 2021 è stata una bella boccata d’aria dopo 36 mesi piuttosto incasinati tra pandemie, virus, regole stringenti e problematiche che spuntano fuori come funghi.

Il coronavirus ci ha mostrato come siano multiformi le evoluzioni che il mondo degli alberghi può prendere e far sue nel corso di poco tempo. Il distanziamento sociale, le mascherine, i ristoranti con i tavoli distanti tra loro: tutte caratteristiche non possiamo sapere se nel corso dell’estate 2022 verranno mantenute o meno.

Come prepararsi allora? Ecco 4 consigli per poter arrivare alla prossima estate più preparati che mai.

Rinnovare il proprio parco software

Ogni attività che si rispetti è dotata di un parco software in grado di fare la differenza tra il successo e l’insuccesso. Il modo migliore per controllare i pagamenti da piattaforme di prenotazione alberghiere esterne ad esempio è molto utile per poter fare proiezioni di maggiore qualità sul futuro a breve termine della propria attività, senza dimenticare i vantaggi che può portare in termini d’inventario o di gestione presenza online un’applicazione creata appositamente.

Fare marketing in bassa stagione

Può sembrare una cosa curiosa da fare ma, in realtà, portare avanti delle strategie di marketing efficaci durante la bassa stagione è una maniera interessante per preparare la propria presenza online durante l’alta stagione.

Nonostante le strategie di marketing digitale si evolvano sempre a gran velocità, la bassa stagione è il momento giusto per potersi prendere un momento di respiro e provare ciò che di nuovo c’è sul campo. Difficile cambiare una strategia di marketing in corsa o pensarla durante i momenti più concitati: è importante farlo quando c’è il tempo materiale per potersi occupare dei vari compiti.

Sfruttare le recensioni e opinioni per tappare i buchi nel sistema.

Come sapere cosa cambiare?

A questo servono recensioni e opinioni, a questo servono i sistemi di valutazione, a questo servono un sacco di oggetti digitali che su internet hanno il potenziale per rovinarci la giornata. Facciamo una cernita di tutte le recensioni negative e cerchiamo di capire quante di esse mostrino un problema effettivamente risolvibile che non sia dato dal caso.

Chiediamo opinioni anche ai nostri collaboratori e dipendenti e capiamo le criticità del nostro sistema di lavoro. Una volta presa coscienza di queste cose agiamo per tappare i buchi e per sistemare il sistemabile: aumentando la qualità non penseremo soltanto alla stagione estiva del 2022 ma anche a quella del 2023, 2024 e così via.

Sfruttare una campagna marketing via email (e non solo)!

Gran parte dei clienti è può tornare per vivere nuovamente un esperienza base alle proprie abitudini di viaggio. Per questo motivo è importante mettere in piedi delle campagne in grado di sfruttare questo genere di comportamenti, campagne pubblicitarie che avvengono in maniera informale ma utile come per email.

Se vuoi fidelizzare un cliente per farlo tornare durante la stagione estiva, ad esempio, regalagli uno sconto esclusivo o un qualcosa di tangibile, sia una notte gratis o un trattamento gratuito da qualche parte. Organizza delle attività con dei risvolti social, in modo da trasformare il tuo cliente in un veicolo d’informazione pubblicitaria e non smettere mai di cercare quali sono gli hashtags migliori per entrare in contatto con potenziali clienti.