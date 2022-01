Chiusura Pronto Soccorso pediatrico di Chieri, associazione Adelina Graziani: "Non siamo d'accordo"

"Ieri ho appreso come un fulmine a ciel sereno della chiusura già da oggi del pronto Soccorso pediatrico dell’ospedale Maggiore di Chieri per destinarlo a reparto pediatrico Covid dedicato. Non sono assolutamente d'accordo" comincia così la nota stampa firmata da Rachele Sacco e Riccardo Duà, dell'associazione Adelina Graziani per i diritti Umani e contro la Malasanità.

"Tantissimi cittadini chieresi arrabbiati si sono rivolti a me saputa la notizia. E’ una decisione presa dal Dirmei, che non conosce bene questo territorio, per quanto la ritengano loro necessaria, io non la condivido, potevano scegliere la chiusura di Moncalieri, più vicina a Torino, piuttosto che lasciare scoperta Chieri, ma più di tutto l’intero territorio Chierese che avrà serie difficoltà a recarsi a Torino, Moncalieri e Carmagnola (considerato che il Pronto di questo ospedale è chiuso in orario notturno) in caso di emergenza per i bambini.