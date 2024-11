Piazza pedonale davanti all'Alvaro-Gobetti, ma via Romita resta aperta alle auto

Via Romita si rifà il look. Iniziano i lavori per riqualificare la strada di Mirafiori nord, parallela a via Guido Reni, nel tratto davanti alla scuola Alvaro-Gobetti. Dopo una prima fase di sperimentazione, nei prossimi giorni prenderà il via il cantiere per la riqualificazione di via Romita.

Piazza pedonale

L'obiettivo è creare uno spazio prevalentemente dedicato a chi si muove a piedi - in particolare bambini e bambine - nelle vicinanze della scuole primaria, dell'infanzia e al nido.

Verrà ampliato il marciapiede creando una "piazza pedonale" di fronte all'ingresso da destinare ai più piccoli e ai loro genitori, ma anche quale punto di sosta, con sedute, aiuole e posteggi bici.

Si al passaggio delle auto

Nel progetto finale resterà consentito il passaggio delle macchine a velocità moderata, garantita grazie agli attraversamenti rialzati, per preservare la sicurezza dei pedoni. Il cantiere sarà concluso entro dicembre.