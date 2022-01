Anubi digital, Stefano Cesarini è il nuovo Head of Business Development

Stefano Cesarini è il nuovo Head of Business Development di Anubi Digital, la prima piattaforma italiana a fornire l’accesso alla DeFi istituzionale, che garantisce un approccio regolamentato alla finanza decentralizzata nel pieno rispetto dei migliori standard di sicurezza e di compliance.

Anubi Digital offre ai propri clienti la possibilità di custodire Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Aave e le stablecoin USDT e USDC con un accesso semplice ed autonomo alle principali opzioni di generazione di valore (staking, liquidity mining, lending) e una suite di servizi specifici di natura fiscale, legale e notarile legati al possesso di crypto.

Stefano porta in Anubi Digital la sua esperienza professionale trentennale come senior advisor indipendente in ambito tecnologico, finanziario e della consulenza direzionale, maturata in realtà come KPMG e Zurich, dove ha ricoperto cariche di crescente responsabilità fino a diventare Country CFO. Nel corso della sua lunga carriera, Stefano ha saputo distinguersi per leadership, visione e capacità esecutiva, in particolare nel campo della gestione dei programmi di cambiamento e della conformità regolamentare.

“Siamo molto felici di accogliere Stefano nella nostra squadra. Un professionista che, con il suo importante bagaglio di competenze, contribuirà a far crescere Anubi Digital introducendo nuovi soggetti al mondo della DeFi istituzionale”, commenta Diego D’Aquilio, CEO e Co-Founder di Anubi Digital.

Da parte sua, Stefano Cesarini afferma: “Sono particolarmente entusiasta di essere entrato a far parte del team di Anubi Digital. L’azienda è perfettamente posizionata per cogliere la grande opportunità di mercato che si sta consolidando a livello globale. Insieme vogliamo portare tutte le potenzialità della DeFi istituzionale a banker, family office e a tutti coloro che sapranno coglierne il valore e la forza dirompente che questo cambiamento avrà sul mercato”.