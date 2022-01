Cosa fa la hostess congressuale: professionalità e competenze

La figura della hostess congressuale è diventata sempre più richiesta negli ultimi anni e la sua formazione rende il ruolo sempre più professionalizzante, competente e trasversale; la richiesta è maggiore nelle città più grandi e importanti dove è più probabile che si tengano convegni, meeting aziendali, il lancio di un prodotto ma anche manifestazioni fieristiche e cerimonie artistiche e culturali.

I compiti della hostess congressuali possono sembrare al margine degli eventi, tuttavia una brava hostess può diventare centro nevralgico della manifestazione; molto fanno gli aspetti caratteriali coadiuvati dalla giusta formazione ma il massimo della professionalità si raggiunge con i dovuti anni di esperienza in diversi settori e contesti.

Per diventare hostess congressuale non c'è limite di età: è necessaria una bella presenza concetto che non riguarda solo l'aspetto fisico ma anche e soprattutto il portamento e la cortesia, l'attenzione e l'intelligenza necessarie a risolvere eventuali problematiche. Sono ben viste attitudine personali tra cui la pazienza, la flessibilità e la capacità di lavorare in team, e un'ottima formazione, differenti e comprovate competenze, prima fra tutte la conoscenza delle più diffuse lingue straniere, quali inglese, francese e spagnolo, e tanta passione.

Quali sono i compiti della hostess congressuale

Tra i compiti più importanti che devono essere svolti da una hostess congressuale al primo posto vi è sicuramente l'accoglienza: il sorriso sarà il primo biglietto da visita e predisporrà gli ospiti nel giusto stato d'animo che concorre a decretare la buona riuscita dell'evento.

I compiti a seguire avranno a che fare con il far sentire a proprio agio gli ospiti, facendosi trovare pronti alle loro richieste; bisogna saper rispondere alle loro domande trasmettendo la profonda conoscenza degli ambienti e degli argomenti trattati; soprattutto è di fondamentale importanza informarsi preventivamente su chi sono gli organizzatori dell'evento e i loro ruoli al fine di individuare subito a chi rivolgersi in caso di necessità. Il lavoro della hostess congressuale non è isolato poiché è importante il coordinamento con gli altri professionisti che si sono occupati della pianificazione dell'evento, infatti l'orario di lavoro non si limita alla durata della manifestazione ma è richiesta la presenza anche nei giorni precedenti per l'allestimento stesso della location e, in alcuni casi, il disallestimento il giorno successivo per, eventualmente, recuperare le schede degli ospiti e dare un feedback al responsabile.

Come ricercare hostess congressuali a Torino

Il lavoro della hostess congressuali è, solitamente, affiancato ad altri lavori portanti, tuttavia negli ultimi anni le agenzie che selezionano questo tipo di figure tendono a ricevere richieste di assunzione delle risorse: in questo caso il profilo è in linea con le caratteristiche ricercate dalle singole aziende che si affidano all'agenzia, portando così la professionista a staccarsi dalle dipendenze dell'agenzia e a crescere per proprio conto all'interno della realtà aziendale che ne dispone modalità del servizio e stipendio in maniera autonoma.

Nello specifico, sono molti i nomi famosi nel panorama nazionale e internazionale che si sono rivolti a https://www.toget4u.com/hostess-torino/ la quale è riconosciuta come un'importante agenzia di hostess a Torino. Sul portale sono presenti profili di hostess, selezionabili a partire dalle caratteristiche fisiche, dalle competenze e dalle esperienze pregresse. Una vetrina virtuale che permette di fare la scelta giusta e che agevola l'incontro tra le aziende e i professionisti con ritorni vantaggiosi per entrambi.

Una volta selezionata la risorsa più adatta, si può procedere in due modi: o con l'acquisto del suo contatto e con la contrattualizzazione diretta o usufruendo del servizio di agenzia che si occuperà del suo coordinamento. Un'altra strada percorribile per il cliente è delineare una richiesta e sarà l'agenzia stessa a fornire delle proposte che verranno pubblicate sulla pagina del sito stesso.