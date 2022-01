Giocare senza soldi è possibile sulle piattaforme autorizzate

Scegliere i casino online non è sempre facile, considerando che non tutti sono uguali e che non offrono le stesse promozioni e bonus. Di sicuro, nella scelta di questa o di quella piattaforma, una delle caratteristiche che spesso viene valutata è la presenza del bonus senza deposito.

Questo tipo di offerta, consente di accedere a bonus in denaro o dei giri gratis, senza che sia necessario effettuare un deposito sul proprio conto. Si tratta di offerte che non troverai dappertutto e che sono molto appetibili, soprattutto se all’inizio non sei a tuo agio nel puntare il tuo denaro.

Nelle prossime righe, abbiamo deciso di scoprire insieme a te quali sono i bonus senza deposito immediato più appetibili attualmente presenti sui siti di gioco online.

Migliori bonus senza deposito: chi li offre?

Da Snai a Wiliam Hill, sono diversi i casino con licenza ADM che offrono bonus senza deposito a tutti i nuovi utenti della piattaforma.

Ad esempio, il primo è quello proposto da 888 casino che consente di ottenere fino a 20 € al momento della registrazione. La buona notizia è che sarà sufficiente completare la registrazione per ottenere la promozione senza dover effettuare nient’altro.

Anche Snai sa che i bonus senza deposito attirano centinaia e centinaia di utenti. L’offerta di questa piattaforma è un bonus di benvenuto senza deposito di complessivi 15 € che si dividono equamente per i giochi da casino blu, casino rosa, scommesse sportive.

Betflag probabilmente è la piattaforma che garantisce alcuni dei migliori bonus senza deposito. Ad esempio, avrai accesso ad un bonus fino a 1000 € sulle slot oppure fino a 100 € sui giochi di casino online.

In questa lista non potevano mancare piattaforme regolamentate come Starvegas e William Hill casino. Con il primo sito web, otterrai un bonus casino senza deposito di 100 € e 30 giri gratuiti che saranno disponibili nelle slot Book of Ra deluxe, Lucky Lady’s Charm deluxe, Dolphin’s Pearl deluxe, Sizzling Hot deluxe e Apollo God of the Sun. Invece, su William Hill, otterrai 200 giri gratuiti al momento della registrazione.

Proseguendo, anche Starcasino ha deciso di regalare ben 20 € a chi si registra per la prima volta. L’unica condizione per ottenere il bonus è di convalidare la documentazione entro i 2 giorni dalla registrazione.

Infine, Betfair propone un’offerta di 25 € da sfruttare su Halloween Fortune, Book of Kings, Buffalo Blitz II, Blue Wizard, Fire Blaze: Jinns Moon, Legacy of the Tiger, Age of the Gods: King of Asgard, Age of the Gods: Epic Troy.



Insomma, questi sono i casino regolamentati in Italia che offrono i migliori bonus senza deposito. Il tuo compito adesso è scegliere una o più di queste piattaforme e iniziare a divertirti senza rischiare il tuo denaro.