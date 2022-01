Piano borghi, la soddisfazione di Uncem: "Positive le candidature di Fenestrelle, Elva e Pomaretto"

"Ritengo molto importante che Fenestrelle, Elva, Pomaretto e altri Comuni, possano presentare alla Regione Piemonte la propria spontanea candidatura per il 'Piano borghi' varato dal Ministero della Cultura. Ogni Regione deve individuare un solo borgo che avrà accesso a 20 milioni di euro da parte del Ministero, a valere sul Piano di Ripresa e Resilienza". Lo afferma Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte.

"Il Piemonte, a differenza di altre regioni, non ha finora aperto una bando per manifestazioni di interesse dei Comuni. Che comunque stanno liberamente proponendosi. Per Fenestrelle, con Forte e borgo, si è mosso l'intero Pinerolese, con il sistema pubblico e privato unito, guidato dal Comune di Pinerolo, in un'operazione metromontana non certo tralasciabile. Per Elva, il Comune di Cuneo ha un ordine del giorno che verrà discusso in Consiglio comunale e che chiede un intervento funzionale anche alla riqualificazione e messa in sicurezza della strategica 'strada del vallone'. Insomma, i territori si muovono. E chiedono alla regione procedure efficaci per scegliere il beneficiario delle risorse, 20 milioni di euro", conclude Colombero.