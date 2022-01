Parco della Salute, Lo Russo: "Includeremo anche gli spazi delle Arcate Moi. Il progetto è strategico per il futuro"

Gli spazi delle Arcate del Moi saranno inseriti nel nuovo Parco della Salute. Lo ha annunciato oggi il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in occasione del primo incontro in Regione Piemonte della Cabina di monitoraggio per il progetto, convocata e presieduta dall’assessore alla Sanità, Luigi Icardi.

"Quello della Città della Salute e della Scienza è un progetto strategico che va ben oltre la costruzione di un nuovo ospedale", ha detto Lo Russo, "rappresenta un'operazione che introduce a Torino nuove vocazioni in ambito scientifico e tecnologico".

"Buona parte degli attuali spazi degli ospedali - ha continuato - hanno più di cent’anni, dobbiamo ripensare non solo l’assistenza ma anche altre funzioni che includano ricerca, trasferimento tecnologico e scientifico e la didattica. La Città della Salute - sottolinea - sarà al centro di una nuova visione di Torino, dove introdurremo nuove vocazioni legate alla ricerca e all’innovazione. L’obiettivo non è solo sanitario e assistenziale. La Città - ha poi rimarcato il sindaco - è partner strategico in questa operazione, vogliamo essere accanto alla Regione in tutto il processo decisionale. E intendiamo reinserire nel progetto gli spazi delle Arcate Moi. Esiste un cronoprogramma del progetto - conclude - la cabina di regia ha il compito di seguire e monitorare il rispetto dei tempi".