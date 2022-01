Croce Rossa, è di Iveco il primo bus al mondo in grado di trasportare in sicurezza persone contagiose (non solo per Covid)

La Croce Rossa ha scelto Iveco per trasportare in sicurezza fino a 41 persone contagiose all'interno di un bus. Il pensiero va ovviamente alle positività da Coronavirus, ma si tratta di un dispositivo - definito di "biocontenimento" che può ovviamente rivelarsi prezioso anche in presenza di qualunque altra condizione di potenziale pericolo.

In particolare, il mezzo prescelto è il Crossway di Iveco bus e rappresenta - sulle linee di un autubus da turismo - un caso unico al mondo, nel suo genere. Il carico complessivo - contanto anche 6 elementi di equipaggio - arriva a 47 persone.



Il Crossway è stato scelto all'interno del parco mezzi dell'Organizzazione ed è già stato impiegato per alcuni trasporti urgenti in Calabria. Il veicolo, lungo 12 metri, è equipaggiato con il motore Cursor 9 di FPT Industrial, altro brand globale di Iveco Group specializzato in sistemi di propulsione. Lo speciale allestimento prevede una camera a pressione negativa, ovvero un involucro che avvolge il vano passeggeri, in cui una differenza di pressione rispetto all'esterno impedisce all'aria di fuoriuscire se non appositamente filtrata. Tramite un’interfaccia digitale, l’equipaggio può monitorare la pressione all’interno della camera, la saturazione di anidride carbonica, la temperatura e lo stato dei filtri.