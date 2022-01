Tragedia in piazza Adriano, futura mamma si getta dal balcone il giorno prima dei suoi 37 anni

Una lunga lettera, scritta nei dettagli, lasciata dietro di sé, prima di lanciarsi nel vuoto, dal balcone della sua casa a poca distanza da piazza Adriano. Si è consumata in pochi istanti la tragedia che ieri sera ha visto una donna togliersi la vita in maniera improvvisa, lasciando sgomenti amici e conoscenti.



Avrebbe compiuto oggi 37 anni ed era incinta ormai di otto mesi, quindi prossima a dare alla luce suo figlio, dopo il matrimonio di circa un anno fa. Per lei, un posto da commercialista in uno studio torinese avviato. Eppure un dolore sordo e dilaniante l'ha spinta al gesto più tragico.

A dare l'allarme è stata una collega che era al telefono con lei, prima che la comunicazione si interrompesse, improvvisamente. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per lei non c'è stato più nulla da fare.