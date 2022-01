La Regione finanzia 46 progetti dedicati allo "Stare bene a scuola"

Ampliare l’offerta formativa attraverso progetti esclusivamente dedicati al benessere scolastico: questa la finalità del bando istituito alla fine di ottobre 2021 e promosso dall’assessore all'istruzione Elena Chiorino per la costituzione di progetti rivolti allo “stare bene a scuola”, in un contesto socio-relazionale positivo, all’interno di ambienti di studio e di apprendimento stimolanti, in cui gli studenti possano essere sempre più coinvolti e partecipi per poter esprimere i loro bisogni e sentirsi valorizzati nelle proprie competenze.

“Perché il benessere scolastico, oltre ad essere un diritto, è anche una condizione prioritaria da garantire a tutti gli studenti che mai come in questo momento – ha sottolineato l’assessore – hanno bisogno di tornare a vivere il più normalmente possibile la scuola”. Ad aggiudicarsi i fondi saranno ben 46 istituti su tutto il territorio piemontese. L’Assessorato all’Istruzione ha già provveduto all’esito delle istanze presentate proprio per consentire alle scuole ammesse al finanziamento di attivare i progetti il prima possibile per coinvolgere ragazzi durante l’anno scolastico in corso.