‘uBroker’: 'Ecco i valori per carriere meritocratiche e producenti'

La specializzazione del sapere costituisce uno dei punti nodali su cui s’innesta e sviluppa l’attuale mondo del lavoro. La detenzione di competenze specifiche reali e riconosciute in un campo costituisce il primo passo per una carriera sana, solida, crescente e duratura. Capace di soddisfare insieme professionista, azienda e clienti.

“Un assunto, questo, che vale anche nella professione del networker. Per prima cosa, occorre essere sicuri di sé stessi: cosa ben diversa dal semplice apparirlo. Avere consapevolezza delle proprie capacità per sapersi agevolmente e agilmente mettere con umiltà in discussione sono inoltre altri ingredienti fondamentali per poter dar luogo a un concreto e soddisfacente processo di crescita”, esordisce Cristiano Bilucaglia, Fondatore e Presidente di ‘uBroker’, primaria multiutility company italiana leader nell’azzeramento delle bollette di luce e gas. Un’impresa fondata su un modello di business vincente che anche in tempo di pandemia continua a moltiplicare utili, organico e risparmio in bolletta per chi decide di aderire al progetto Scelgozero.it.

“Altro aspetto fondamentale - prosegue nella propria riflessione l’Ingegner Bilucaglia - è la conoscenza perfetta di ciò che si propone e si promuove: come dicevano gli antichi, in special modo Cicerone quando affermava “Rem tene, verba sequentur”, padroneggiare un argomento, un contenuto fa sì che ciò consenta di dar vita in maniera naturale e spontanea a un discorso sincero onesto, appassionante, motivato, in grado di far leva sull’attenzione, la curiosità e la proattività, in termini di invito all’azione, di chi ascolta”.

Tutti risultati, questi, ottenibili “Applicando fedelmente e con convinzione i metodi, le dinamiche e le tecniche offerti dall’azienda grazie alla formazione continua erogata alle proprie risorse umane, così come noi di ‘uBroker’ facciamo da sempre. Con l’obiettivo di insegnare alle proprie persone a tirare fuori il meglio di ciascuno. E diventare così dei leader in grado di maturare e far maturare nel tempo coloro che li affiancano giornalmente: imparando a organizzare, gestire il lavoro delegandone le fasi e le operations con fiducia e serenità”, precisa l’imprenditore e benefattore piemontese stimato dalle principali associazioni consumeristiche italiane.

Per poi riprendere: “Facendo leva e ricorso costanti a quella triade perfetta di valori fondamentali che si chiamo sicurezza di sé, lungimiranza e umiltà. Investendo su aspetti determinanti quali ricerca e studio, aggiornamento, affinando così il proprio equilibrio personale e professionale e quello del proprio Team in un continuo e arricchente scambio osmotico di conoscenza capace di seguire le linee guida della migliore corrispondenza biunivoca possibile. In cui tutti, contestualmente, apprendono e insegnano scambievolmente e vicendevolmente. Seguendo l’esempio del grande scrittore latino Seneca, che camminava a piè pari sulla via della conoscenza allineato al proprio allievo Lucilio, insieme uniti nella ricerca della verità”.

Con la consapevolezza oggettiva che nel network marketing “Trovano posto e spazio principi etici quali talento, valore e meritocrazia: grazie ai quali, a differenza delle posizioni strutturalmente gerarchizzate, è possibile scalare il vertice ottimizzando il rapporto tempo-denaro investendo e credendo nelle proprie capacità. Scegliendo, quindi, da subito e da sé con quale marcia viaggiare per decidere poi di occupare stabilmente la corsia di sorpasso in vista di una carriera radiosa e proficua. Soddisfacente in egual misura sia sul versante umano che su quello economico”, chiosa infine il Chairman di ‘uBroker’, impresa che fornisce giornalmente di luce e gas a oltre 150mila clienti soddisfatti in tutta Italia.