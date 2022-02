Ivrea ottiene il contributo di Compagnia di San Paolo per il progetto "Nati per leggere"

La Città di Ivrea, ha ottenuto il contributo della Compagnia di San Paolo per il progetto “Nati per Leggere 2022”.

La biblioteca civica, centro rete del Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese, coordina da 16 anni la rete intercomunale costituita da 57 Comuni, promuovendo sul territorio il progetto, diffuso a livello nazionale tramite l’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino.

Pediatri, educatori degli asili nido, insegnanti delle scuole dell’infanzia, bibliotecari e librai concordano nel sostenere che la lettura condivisa durante i primi 3 anni di vita sia una delle attività fondamentali per lo sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini. Grazie al coordinamento della Regione Piemonte e al sostegno della Compagnia di San Paolo, il Sistema Bibliotecario coinvolge nel progetto 57 biblioteche e comuni del Canavese realizzando attività volte a incoraggiare la lettura ad alta voce in famiglia, a partire dai primi mesi di vita dei bambini, rivolgendosi ad un ampio bacino d’utenza a cui fa riferimento una popolazione complessiva di oltre 240.000 abitanti, un numero di nati/anno di circa 1.300 bambini e una popolazione infantile 0-5 anni di oltre 8.000 bambini.

Cuore del progetto sono azioni di sensibilizzazione rivolte in particolare alle famiglie e a chi si prende cura dei più piccoli, agli asili nido e alle scuole dell’infanzia del territorio, al personale del settore sanitario, alle biblioteche e alle librerie specializzate per bambini. A queste azioni si affiancano le attività previste nel progetto “NATI PER LEGGERE PIEMONTE 2022”, che saranno supportate con il contributo di 20.000 € della Compagnia di San Paolo e integrate dalla Città di Ivrea e dai Comuni aderenti con fondi propri, attraverso l’acquisto di materiali e di servizi, con l’impiego di risorse di personale dedicato al progetto e formato in maniera specifica e utilizzando le strutture in dotazione alle biblioteche civiche.

Visto il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria e il gradimento ricevuto nel corso del 2021, sarà riproposta la trasmissione radiofonica “Nati per Leggere su Radio Spazio Ivrea”, una volta la settimana e riascoltabile attraverso i podcast sul sito www.radiospazioivrea.it. L’obiettivo dell'iniziativa, realizzata in collaborazione con la cooperativa Alce Rosso di Ivrea, è quello di garantire a bambini e genitori sempre nuove storie da ascoltare insieme oltre a fornire un sostegno alla genitorialità come punto di riferimento e confronto per dubbi, timori, competenze.

Inoltre, per ricominciare a fornire il servizio di lettura ad alta voce alle famiglie, saranno programmati laboratori di lettura da realizzare all’aperto durante il periodo estivo: porticati, piazze, cortili degli asili nido e delle scuole, parchi e giardini si animeranno di storie e bambini.

Fondamentali saranno, inoltre, la formazione dei numerosi volontari che si dedicano all’iniziativa, l’acquisto di libri per biblioteche, asili nido, scuole dell’infanzia e presidi socio-sanitari, la consegna del libro dono alla nascita nei punti nascita degli Ospedali di Ivrea e Ciriè e la creazione di video informativi su “Nati per Leggere” da affiancare, da un lato, alla comunicazione del progetto che vede anche la neonata pagina Facebook “Nati per Leggere del Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese” e, dall’altro, ai video dei corsi di accompagnamento alla nascita, pubblicati dall’A.S.L. TO4 sul sito Internet.