Torino dedica un murale a Giulia Cecchettin: le prime immagini dell'opera [FOTO]

Ecco il murale dedicato a Giulia Cecchettin che sarà inaugurato domani a Torino in corso Vercelli 124, all’angolo con via Desana. Sono state rese pubbliche le prime foto dell’opera che porta il titolo del diario della giovane, “Questo non è amore” e che ne vuole onorare la memoria a pochi giorni dall’anniversario del suo femminicidio, avvenuto lo scorso novembre per mano dell’ex fidanzato Filippo Turetta.



Coinvolte studentesse e studenti

Il murale nasce da un progetto che ha coinvolto le studentesse e gli studenti della 5A Arti Figurative del Primo Liceo Artistico. Tra i bozzetti realizzati, Gino Cecchettin – padre di Giulia – ha scelto quello della studentessa Nina Gruppi. A portarlo sulla parete è stato lo street artist torinese Berny Scursatone.

L’inaugurazione si terrà domani, domenica 20 ottobre, alle 11.30. L’evento anticipa l’apertura del festival “Women & the City”, in programma dal 22 al 26 ottobre e organizzato dall’associazione Torino Città per le Donne. Saranno presenti, tra gli altri, la presidente dell’associazione Antonella Parigi, il sindaco Stefano Lo Russo, l’assessora all’Istruzione Carlotta Salerno, il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto, le ragazze e i ragazzi delle scuole coinvolte e Nina Gruppi, autrice del bozzetto.



Un momento di memoria collettiva, ma anche un gesto simbolico per accendere i riflettori sulla violenza di genere e sulle storie delle tante giovani donne vittime di femminicidio.