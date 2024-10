A Moncalieri in arrivo nuove telecamere: "Così si aiuta la sicurezza, non solo per vigilare sulla Ztl"

Per replicare anche alle accuse di coloro che sono contrari alla nuova Ztl videosorvegliata nel centro storico di Moncalieri, che il 31 ottobre saranno protagonisti di una protesta di fronte al Municipio, il sindaco Paolo Montagna ha annunciato l’installazione di ulteriori telecamere per potenziare il sistema di videosorveglianza.

Ad oggi attive già 250 telecamere

Ad oggi sono attive già 250 apparecchiature sul territorio comunale e questo aiuta evidentemente anche ad andare a scovare ladri e malviventi, non solo i furbetti del traffico, visto che pare siano stati già identificati e denunciati i responsabili di alcune spaccate nel centro storico: "E' la conferma che la videosorveglianza funziona e aiuta la sicurezza”, ha sottolineato il primo cittadino.

Un progetto che guarda al 2026

Di qui parte il nuovo piano che partirà entro l’anno per traguardare alla prossima amministrazione (Moncalieri tornerà al voto nella primavera 2026, ndr). “Questo è un intervento che abbiamo immaginato anni fa. Abbiamo messo i soldi ed abbiamo posizionato in città 250 telecamere". Presto ne arriveranno un'altra decina, ha fatto sapere Montagna. "Si tratta di 10 nuovi impianti per fare prevenzione, sicurezza e consentire un controllo sugli ingressi in città".

I fondi Pnrr e del programma Pinqua

A breve uscirà la gara attraverso cui acquistare nuove telecamere. "Si tratta di un lavoro faticoso per cui servono anche lavori infrastrutturali, collegamenti alla fibra ottica", aggiunge poi il sindaco. Un piano che prende linfa dal programma Pinqua e fondi del Pnrr, su cui Moncalieri ha ottenuto un contributo di 250 mila euro.