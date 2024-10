Dopo la vittoria sulla Lazio, la scoperta della casa svaligiata: la serata dolceamara di Douglas Luiz

Una serata dolcemara per il calciatore brasiliano della Juve Douglas Luiz. Dopo la importante vittoria di ieri contro la Lazio e la cena in un ristorante del centro, il centrocampista quando è tornato a casa per festeggiare i tre punti si è trovato una sorpresa poco piacevole: i ladri avevano messo sotto sopra la sua casa sulla collina di Torino svaligiata.

Migliaia di euro il bottino

Un colpo evidentemente studiato da tempo, perché i malintenzionati sapevano di poter agire indisturbati o quasi. Portati via una decina di orologi di valore e alcuni preziosi della compagna, la calciatrice svizzera Alisha Lehmann della Juventus Women. Il bottino pare che ammonti a una cifra vicina al mezzo milione di euro.

Adesso indaga la Polizia

Delle indagini ora si occupa la Polizia, che nella notte ha fatto intervenire anche la scientifica per i rilievi del caso, con l'intento di capire se a colpire sia stata una banda già in azione nella zona o con un modus operandi noto alle forze dell'ordine.