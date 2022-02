Dopo 25 anni nel cuneese il dottor Torchio sarà il nuovo direttore del Sisp all'AslTo5

Arriva dall’AslCn1 il nuovo dirigente del Sisp, la struttura di igiene e sanità pubblica, dell’Asl To5. Si tratta del dottor Pierfederico Torchio, 61 anni a novembre. Sbarca in provincia torinese dopo un lungo incarico cuneese durato 25 anni dove è stato dirigente medico.

Dopo aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Torino si è poi specializzato in Epidemiologia e Igiene e Medicina Preventiva indirizzo Epidemiologia e Sanità Pubblica nel 1995 all’Università di L’Aquila.



Durante la sua formazione ha ottenuto la borsa di studio biennale con una ricerca sanitaria dal titolo “Indagine epidemiologica per la valutazione degli effetti cronici derivanti dall’esposizione professionale a pesticidi di I e II classe”.



Dal ’96 al ’97 è stato responsabile del Polo di Calcolo presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Milano. Dove si è occupato della “riorganizzazione della struttura e della rete trasmissione dati a servizio della facoltà. Analisi statistiche nell’ambito del Corso di Statistica Medica”.



Dal ’98 al 2011 è stato professore a contratto nel corso di Laurea in Scienze Statistiche nella facoltà di Scienze Politiche a Torino con la cattedra in ‘statistica medica’.



Nel corso della sua carriera è stato responsabile tra il 2010 e 2014 del progetto regionale di educazione alla salute “Bell Sicuri” e “Belli sicuri 2” finanziato dal Ministero della Salute. Nel biennio 2014-2015 è stato responsanbile del Progetto regionale “Sperimentazione di nuove modalità analitiche e contemporanea prosecuzione del monitoraggio dei prodotti cosmetici e per tatuaggio finalizzato alla definizione di linee guida nazionali, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità” finanziato dal Ministero della Salute.



Per l’Asl 15 (poi accorpato in AslCn1) è stato negli anni referente per varie aree tra cui Ambiente e Salute e vigilanza strutture sanitarie con l’ultimo incarico al primo gennaio 2022 come membro titolare Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie e Socio-Assistenziali.

In qualità di sperimentatore, ha partecipato a 7 studi clinici, 6 in ambito vaccinale ed uno sulla sierologia del virus SARS-Cov-2

E’ stato componente dei gruppi di lavoro a livello regionale tra cui “Rischi sanitari attività di cura alla persona”, “Piano Regionale della Prevenzione 2014-2020 Area Ambiente e Salute” e il “Coordinamento Programma 9 ‘Ambiente, clima e salute’ del piano regionale della prevenzione 2021.

Il dottor Torchio ha inoltre partecipato al “Progetto Regionale Cosmetici” della Regione Piemonte fin dalla sua istituzione nel 1998. In questo ambito ha personalmente svolto anche attività di ispezione presso aziende di produzione, importazione e distribuzione di prodotti cosmetici.



Nel 2019 è stato nominato, in qualità di esperto della Regione Piemonte nel gruppo di lavoro del Ministero della Salute, in materia di controllo dei prodotti cosmetici.

E’ stato infine componente del Nucleo Tecnico Regionale REACH e CLP, Ispettore Nazionale in ambito REACH/CLP, Componente titolare, per ASL CN1, del Comitato Tecnico Regionale aziende a rischio rilevante.

Oltre all’attività didattica universitaria il professor Torchio ha all’attivo diverse pubblicazioni scientifiche e può vantare partecipazioni a “Clinical Trials” oltre ad attività di formazione professionale rilevante e di educazione continua in Medicina.