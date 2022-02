“Smettere di mangiare troppo”: racconti di chi ha affrontato diete e abitudini sbagliate e ha vinto

“Smettere di mangiare troppo: storie di chi ha imparato a viaggiare leggero” è questo il titolo dell’ultimo libro scritto a quattro mani da Elena Bozzola e Claudia Abbrugiati, con le illustrazioni di Roberta Guzzardi.

Racconti di storie vere, di chi ha affrontato le difficoltà della sedentarietà e dei disturbi alimentari. Abitudini e diete sbagliate e scarsa attività fisica che generano poi malumore e negatività influendo sulla vita di tutti i giorni.

“Nella mia vita ho dovuto in prima persona affrontare disturbi legati all’alimentazione. Poi ho capito di dover essere più indulgente con me stessa e ho imparato ad amarmi di più” spiega Elena Bozzola.

“Questo libro racconta tre storie personali. Esperienze comuni ma che hanno un punto in comune, quello del rapporto con il cibo. Con delicatezza e semplicità raccontiamo come è possibile uscire dalle cattive abitudini e come tutti possono farcela”.

La psicoterapeuta interviene “in punta di piedi” a spiegare come ogni tappa del percorso narrato da Elena, Aletta e Antonello sia in realtà parte di un processo di cambiamento che ciascuno di noi può realizzare, imparando ad ascoltare i propri bisogni e a smontare convinzioni negative magari costruite negli anni.

Elena Bozzola, conosciuta anche sui social come @grano.di.sale, è scrittrice e insegnante. Ha lavorato insieme a Claudia Abbrugiati anche per il diario alimentare “90 giorni per conoscermi, amarmi e cambiare”, un viaggio che passo passo accompagna nella costruzione di una maggiore consapevolezza e autonomia di scelta.

Claudia Abbrugiati è psicologa e psicoterapeuta cognitivista e sessuologa clinica, specializzata in terapia EMDR, in Mindfulness clinica e nel trattamento post traumatico. Ha prestato servizio presso missioni internazionali ed ha collaborato con la Psicologia Territoriale della sua città nell'Area Minori. Da oltre dieci anni, nel suo studio di Torino, aiuta bambini, adolescenti e adulti a ritrovare serenità ed equilibrio nelle loro vite.

Roberta Guzzardi, anche lei psicoterapeuta oltre che disegnatrice, nota su Instagram come @rob_art_illustrazioni, ha illustrato il libro mostrando come la mente umana possa agire straordinariamente per aiutarci a sentirci meglio, imparando a viaggiare leggeri.