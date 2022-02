Covid, crollano ancora i ricoveri: in 24 ore si liberano altri 46 posti tra intensive e non intensive

Cala ancora la curva del Covid in Piemonte. E se i test positivi sono stati 5.484 nelle ultime 24 ore, di cui 8 su 10 asintomatici, sono addirittura 46 i posti letto che si sono liberati. Sei in terapia intensiva e 40 nei reparti ordinari.



In particolare, il tasso di positività è del 7,4% (sono stati i 74.234 tamponi eseguiti, di cui 65.091 antigenici). E chi non presenta sintomi sono 4.389 (80%). I casi sono così ripartiti: 4.159 screening, 1.021 contatti di caso, 304 con indagine in corso. A Torino e provincia, se ne sono contati 484.383 dall'inizio della pandemia.