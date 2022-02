Controlli al circolo privato: una donna senza documenti e green pass si scaglia contro gli agenti. Arrestata

Hanno controllato un locale di Barriera di Milano, un circolo privato, per verificare il rispetto delle misure anti Covid, ma la situazione è degenerata. È così finita in manette una donna di 25 anni, italiana, che alla vista degli agenti di Polizia si è scagliata contro di loro, ferendo un poliziotto.



Si è scoperto che la donna, con precedenti in materia di spaccio, era senza documenti, ma anche senza green pass. È stata arrestata per resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale.



All'interno del circolo, inoltre, erano presenti una ventina di persone, alcune delle quali erano senza mascherina e altre senza certificazione verde. Sono state così fatte 10 multe per violazione della normativa anti Covid, mentre il locale è stato chiuso per 5 giorni.