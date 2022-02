Malamovida: residenti di San Salvario valutano nuova causa contro il Comune

Il Comune di Torino potrebbe essere coinvolto in una nuova causa per i danni da " malamovida ". Dopo quella che ha condannato la Città a risarcire 1,2 milioni a 29 abitanti di San Salvario e quella avviata dai residenti di Vanchiglia, un'altra azione legale è pronta a partire nuovamente nel quartiere fra il Valentino e Porta Nuova.

Possibile azione legale dei residenti di San Salvario

" L'associazione come tale - continuano - non intraprenderà azioni legali ", ma annuncia che i residenti stanno valutando l'ipotesi di rivolgersi alla legge e hanno già programmato un primo incontro online con gli avvocati .

Per il consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao "la movida è un fenomeno che va gestito, non combattuto" e non può essere "sempre e solo associato a disagi". L'esponente della minoranza sottolinea poi che "la città dispone di spazi in grado di accogliere centinaia di persone senza nuocere alla tranquillità dei cittadini, come il Parco del Valentino, i Punti Verdi e soprattutto i Murazzi". Aree e strutture che Firrao chiede a sindaco e Giunta di "concedere e riqualificare", così come chiede di "istituire il 'Sindaco della notte'".