Oggi la vooce del performer può essere migliorata in tutti i suoi aspetti con il Vocal Trainer Emanuele D'Onofrio

Storicamente l'unica figura che si credeva utile per l'educazione vocale era l'insegnante di canto, da quel momento fino ai giorni d'oggi sono nate diverse figure professionali date dalla crescente consapevolezza che una sana funzione laringea e la connessione con l'uso ottimale vocale del parlato o del canto, possa essere adottata in vari stili di professioni.

Un meccanismo fonatorio corretto è , allo stesso modo, essenziale sia per il canto che per il parlato. Pertanto, è riconosciuto che l'eziologia di un disturbo della voce, che può essere causata da varie patologie, può essere curata da un fonoiatra o logopedista che mirerà alla riabilitazione e al ripristino della normale funzione vocale. Il logopedista Vocal Trainer, oggi una figura in netto crescendo, è essenziale per chi considera la voce importante, se non fondamentale, per la propria professione.

Il Vocal Trainer è infatti una figura professionale ricercata da vari professionisti come cantanti e attori, giornalisti radiotelevisivi, conduttori TV e radio, insegnanti, addetti alle relazioni con il pubblico, avvocati, speacker, operatori di call center , venditori telefonici e molti altri che cercano di migliorare la resistenza vocale, la chiarezza, l'espressività, la risonanza...e raggiungere il massimo potenziale della loro strumento di lavoro: la voce. Una vera e propria riabilitazione, un vocal training, per tutte quelle professioni dove la voce è protagonista.

Nel panorama italiano tra logopedisti e Vocal Trainer spicca la figura professionale di Emanuele D'Onofrio.

Emanuele D'Onofrio nato a Benevento il 20/09/1988, studia e si laurea in logopedia con il massimo dei voti presso l'Università di Napoli Federico II, successivamente si speciliazza in un Master in fisiopatologia e riabilitazione della voce con la direzione del Prof. Ugo Cesari, con lo stesso lavora in collaborazione come logopedista e Vocal Trainer occupandosi della riabilitazione e dell'allenamento vocale di molti VIP e persone dello spettacolo, tra questi possiamo ricordare volti noti come Serena Autieri, Raffaella Fico, Guendalina Tavassi, Enzo Avitabile, Sal Da Vinci, Peppino di Capri, Eduardo de Crescenzo, Fatima Trotta e molti altri attori della serie televisiva Gomorra.

Con la sua preparazione come logopedista e Vocal Trainer, riesce ad offrire, con la collaborazione del fonoiatra Prof. Ugo Cesari, un intervento a tutto tondo non solo a chi ha problematiche o disturbi della voce ma anche a chi vuole un intervento interdisciplinare che includa l'istruzione della pedagogia vocale e delle prestazioni vocali per sviluppare sia la voce, nel parlato o cantato, al miglior livello di salute, prestazione e abilità.

Emanuele D'Onofrio:

