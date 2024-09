Vivere il Po scoprendo un'altra Torino: cene romantiche, eventi e musica dal vivo col ritorno di InbarcaTo

Seconda partenza

Tete a tete, ma anche musica e cinema

A bordo di barche di varie misure, dalla fine di agosto e almeno fino a metà ottobre, è possibile navigare lungo il fiume cenando in un romantico tete a tete, ma anche organizzando un aperitivo tra amici o tra colleghi. "Ci sono barche da 2 persone, ma anche quelle per piccoli gruppi e quelle più grandi", dicono gli organizzatori, che spiegano come in futuro ci sarà spazio anche per eventi di musica dal vivo e addirittura cinema sul fiume.