Pilotare un drone, un corso di avviamento base a Vigliano biellese

Uno strumento divertente, ma non è un giocattolo. L'uso del drone appassiona sempre più persone, giovani e adulti, ma attenzione, è quanto mai importante conoscere tanti aspetti per la sicurezza del volo e del prossimo.

Definito da Enac "velivolo a pilotaggio remoto", il drone offre sempre più possibilità di lavoro con applicazioni che vanno dall'agricoltura, editing di video e film, edilizia e tanto altro ancora, ma di base, un grande divertimento quando esperienza e competenza iniziano a dare i loro frutti in volo.

Il corso, pensato da Piemonte Sport asd in collaborazione con Drone Italia, darà la possibilità di acquisire informazioni indispensabili per condurre un drone sia per uso ricreativo e sia per migliorare dal punto di vista professionale. Le nozioni previste durante questo corso offrono svariate forme di applicazione che possono andare dall’utilizzo puramente amatoriale del drone, per scattare delle perfette fotografie o catturare splendidi panorami visti dall’alto, all’utilizzo professionale del drone, infatti, la fotografia aerea è una competenza non trascurabile e fortemente richiesta nel mondo del lavoro.

I droni, oltre a essere usati per la realizzazione di videoclip professionali e nel campo della fotografia, oggi sono molto richiesti anche da studi tecnici, geometri o architetti per le rivelazioni catastali o quando si lavora con rendering 3D degli edifici in costruzione.

E' previsto coffee and Launch Break, per una giornata che lascerà spazio alla pratica per imparare a decollare, scattare foto e riprese video, il ritorno del drone in manuale e automatico, norme in vigore per l’utilizzo del drone, per concludere ai partecipanti verrà consegnato un attestato.

Grazie a docenti certificati ENAC ed esperti di Fotografia e Videografia con Drone come Vincenzo “VinceTech” (Fotografo e YouTuber), Simone “Bighenet” (Creator e YouTuber), Mauro Messena (VideoMaker) e Andrea Mangia Istruttore, verranno spiegati in modo chiaro e intuitivo gli argomenti teorici ed operativi che permetteranno di avere una conoscenza di base sul pilotare un drone, un’ occasione da non perdere se si vuole familiarizzare con l’utilizzo base del drone al fianco di insegnanti esperti nel settore, segnalando che ila giornata, sarà un valido aiuto per chi vorrà cimentarsi nell'esame di operatore UAS A1-A3 , la base di partenza per iniziare a lavorare con i droni. Inoltre, per chi ne fosse sprovvisto, avrà comunque la possibilità di provare alcuni comandi e provare delle manovre base.

Per iscrizioni e informazioni, www.csenbiella.it o

https://www.facebook.com/csen.biella.it

Il corso si terrà presso l' Agriturismo La Fucina a Vigliano Biellese, sabato 26 febbraio. Il ritrovo è alle 8,30.

Per chi volesse partecipare con accompagnatore, verrà consigliata una valida alternativa turistica o di relax.rn, organizzato dallo Csen e Piemonte Sport asd in collaborazione con Drone Italia ETS https://droneitalia.online/