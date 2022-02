Carta d'identità, per i sordi all'Anagrafe Centrale arriva l'interprete Lingua dei segni

Il Comune, su impulso del consigliere del Pd Angelo Catanzaro che ha presentato una mozione, renderà finalmente accessibili a tutti i servizi anagrafici. Si partirà, come ha spiegato l'assessore Francesco Tresso, in via sperimentale dalla Centrale ma l'obiettivo è di estendere gli interventi anche alle sedi periferiche. Palazzo Civico individuerà un giorno a settimana dove, in via della Consolata 23, sarà a disposizione per diverse ore un persona che conosce il linguaggio dei segni: per accedere al servizio sarà sufficiente prenotarsi.