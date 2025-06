Fibromialgia, la richiesta di Sarah Disabato (M5S): "L'ambulatorio al Mauriziano non deve chiudere"

"Dopo solo un anno di attività, ad ottobre chiuderà i battenti l’ambulatorio per la fibromialgia dell’ospedale Mauriziano di Torino. Lo ha chiarito oggi la Giunta Cirio in Consiglio regionale, rispondendo ad un mio question time sul tema", ha dichiarato Sarah Disabato, Capogruppo regionale M5S Piemonte.

"L’ambulatorio, inaugurato il 21 ottobre 2024 grazie ad uno stanziamento regionale da 50mila euro, è un presidio fondamentale per l’organizzazione e lo sviluppo di percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi e per la presa in carico, lo studio, la diagnosi e la cura della sindrome fibromialgica.

Nelle scorse settimane ci sono arrivate numerose segnalazioni da parte di pazienti affetti da tale malattia in merito all’impossibilità di prenotare visite a causa di liste d’attesa eccessivamente lunghe e della sospensione delle agende di prenotazione, motivata da una presunta carenza di fondi.

L’assessore Vignale, rispondendo al question time per conto del collega Riboldi, ha assicurato che i pazienti saranno comunque presi in carico dai reparti reumatologici. La chiusura dell’ambulatorio è però un evidente e triste passo indietro nella lotta contro questa sindrome, che andrebbe affrontata in maniera approfondita e dedicata. Per il Movimento 5 Stelle la soluzione è solo una: l’ambulatorio al Mauriziano non deve chiudere", ha concluso l'esponente del M5S.