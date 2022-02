Esodo giuliano-dalmata, Lo Russo: "A Torino profughi per strade vivono stessa tragedia"

"Alle vittime di quella persecuzione, ai profughi, ai loro discendenti, rivolgo un pensiero commosso e partecipe di tutta la Città e mio personale. La loro angoscia e le loro sofferenze non dovranno essere mai dimenticate. E quel dolore possiamo dire che è il dolore di tutto il Paese". Così il sindaco Stefano Lo Russo è intervenuto in Sala Rossa durante la cerimonia del "Giorno del Ricordo", istituita nel 2004 dal Parlamento per ricordare la vicenda dell'esodo giuliano-dalmata. Un momento segnato però dalla polemica politica tra il Pd e la Lega.

"A Torino profughi per le strade vivono stessa tragedia"

Anche a Torino approdarono migliaia di profughi, che furono accolti in prima battuta in un accampamento temporaneo allestito nella zona di Italia '61. La maggioranza si trasferì poi in alloggi di edilizia popolare alle Vallette e Lucento. "Il giorno del Ricordo - ha aggiunto il primo cittadino - assume oggi un valore doppio. Per la memoria delle vittime e delle loro famiglie, per chi magari vive oggi da spettatore le tragedie dell'umanità, in una città che oggi ospita profughi per le strade - che hanno un altro colore pelle e arrivano da un'altre parte del mondo - ma che vivono forzatamente la stessa tragedia di aver dovuto lasciare la loro terra".

Ricca: "Profughi accolti. Per strada spacciatori"