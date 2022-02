Come usare le matite colorate

Sin da bambini usiamo le matite colorate per dare sfogo ai nostri primi lavoretti per cui possiamo dire che siano il primo strumento con il quale entriamo in contatto con il nostro estro artistico. Oggi vogliamo condividere alcune tecniche per utilizzare le matite colorate e elevare al livello successivo le nostre capacità artistiche.

L’occorrente per iniziare: matite colorate e fogli di carta

Tutto ciò di cui avrai bisogno sono i classici colori a matita e dei fogli di carta di diversa consistenza e spessore. Le matite sono formate da una mina di pigmenti macinati e mescolati racchiusi all’interno di un involucro di legno. Possono essere utilizzate sia per disegni classici che per ritocchi di alto livello. La particolarità è che sono uno tra gli strumenti più economici con i quali, tuttavia, puoi dare vita a vere e proprie opere d’arte.

La tecnica dello schizzo leggero

Puoi sceglierle di utilizzarle in modo ordinario, per fare degli schizzi leggeri che potrai cancellare e migliorare man mano che il disegno prende forma. Per questa tecnica, utile per imparare a disegnare forme e linee, ti conviene usare carta liscia e non solcare troppo, in modo da non lasciare segni laddove commetterai errori.

La forza del solco varia anche in base al tipo di carta. Se imprimerai più forza otterrai un colore nitido e brillante mentre se userai un tratto più leggero potrai giocare sovrapponendo i colori per ottenere meravigliose sfumature.

Come sfumare con le matite

Per imparare a sfumare usa il dito o un fazzoletto di carta con cui strofinerai l’area del disegno sulla quale vuoi ottenere l’effetto sfumato. Ricorda che il colore più scuro coprirà quello più chiaro. Per realizzare sfumature scure strofinerai dal colore chiaro a quello scuro e viceversa per avere effetti che vanno verso le tonalità più chiare.

Le matite colorate possono essere usate anche con altre tecniche pittoriche . Difatti puoi mescolarle con colori ad acqua, ideali per creare effetti diluiti come con l’acquerello e ottenere tonalità schiarite.

Le tecniche miste

Oppure puoi utilizzare le matite colorate in combinazione con i colori a tempera e con quelli acrilici, perfetti per creare effetti lisci e brillanti. Per esempio, puoi sfruttare le matite per rifinire bordi e ombre di un dipinto a tempera, soprattutto se ancora non sei molto pratico e vuoi sistemare le eventuali imperfezioni. Se imparerai a dosare le tecniche e a mescolarle tra loro otterrai effetti davvero gradevoli.

Consigli per l’uso

Quando avrai terminato ricorda di conservare sempre le matite con la punta verso l’alto. Non farle cadere a terra, altrimenti rischierai di rompere la mina custodita all’interno rendendo la matita inutilizzata. Inoltre, se la matita produrrà della polvere di colore residuo sul foglio non pulire mai con la mano ma soffia via tutto oppure aiutati con un pennello asciutto.

Per conservare il tuo disegno a matita, invece, spruzza sempre un fissativo ma assicurati di compiere questa operazione quando avrai davvero terminato. Difatti questi spray non ti permetteranno di effettuare correzioni successive perché creeranno una barriera protettiva su cui la matita non riuscirà a scrivere.