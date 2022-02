"International Meet Up", progetto di scambio e animazione linguistica. Sei incontri all’Informagiovani di Nichelino

Un progetto pensato per sviluppare competenze linguistiche o apprenderne di nuove: “International Meet Up”, guidato dall’Associazione Eufemia (che per conto di Informagiovani Nichelino gestisce lo sportello Erasmus+), si rivolge ai giovani di età compresa tra 15 e 25 anni per offrire sei incontri di scambio e animazione linguistica a piccoli gruppi.

Organizzato direttamente dagli educatori dell’Associazione, coadiuvati da alcuni giovani provenienti dall’estero attualmente in Italia per svolgere un’esperienza di volontariato e impegno internazionale, il progetto è un’opportunità per i nostri ragazzi di mettersi alla prova conversando con coetanei e condividendo giochi e attività.

Gli incontri previsti si svolgeranno nella sede dell’Informagiovani il martedì dalle ore 17.30 alle ore 19.00 nelle seguenti date: 22 febbraio - 8 marzo - 22 marzo - 5 aprile - 19 aprile - 3 maggio 2022.

Per iscriversi al progetto è necessario compilare il modulo Google disponibile al link https://forms.gle/EBqJeikF7xmSQ56t9 entro il 18 febbraio 2022.

È inoltre richiesto, ai fini della partecipazione, un contributo complessivo pari a 15 euro da versare in contanti agli educatori di Associazione Eufemia in occasione del primo incontro.

Per ulteriori informazioni:

Informagiovani di Nichelino

Tel 011 6819433

informagiovani@comune.nichelino.to.it

giovani@comune.nichelino.to.it