Dal 10 marzo al Via il nuovo corso del Telefono Amico Torino

Il corso 102 per diventare volontari del Telefono Amico Torino comincerà il 10 marzo 2022 e andrà avanti per 12 giovedì fino al 26 maggio (20.45 – 23).

Il percorso permette di sperimentare le proprie capacità nella relazione con persone completamente sconosciute che stiano vivendo momenti di difficoltà e di fragilità e, nello stesso tempo, di condividere con un gruppo l’impegno per un servizio di volontariato.

L’obiettivo del corso non è solo quello di formare nuovi volontari, ma anche di fornire gli strumenti per poter interagire meglio con sé stessi e con gli altri nella vita quotidiana. La prima parte del percorso verterà principalmente sulla comunicazione. La seconda parte, invece, si focalizzerà maggiormente su quello che significa il servizio di volontariato presso l’Associazione.

In un mondo dove anche nelle emozioni vige l’imperante legge di mercato del “dare per avere” chiediamo di essere egoisti, di volersi bene senza escludere gli altri perché solo attraverso gli altri è possibile conoscersi davvero: amare per essere.

Nel tentativo di accogliere davvero chiunque bisogna sfidare i pregiudizi e le paure che si palesano attraverso i mille volti della sofferenza interiore, della fatta di vivere e della solitudine. La sfida è provare a essere diversi grazie alla scoperta, intimamente vissuta, che la prima (e forse unica) rivoluzione da compiere è quella di cambiare noi.

Per fare fronte all’attuale situazione pandemica la programmazione si svolgerà online tramite la piattaforma Meet ogni giovedì. Tutto ciò che viene richiesto è un computer o un tablet connessi a Internet, carta e penna e la voglia di mettersi in gioco nelle attività proposte.

Il corso è gratuito e aperto a tutti gli interessanti che abbiano compiuto 18 anni.

Informazioni

Email: comunicazione@mondox.cloud

corso@mondoz.cloud