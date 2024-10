Il pasticcio del giardino di Via Col di Lana tra pubblico e privato: chi pulisce?

Continua l'avventura del giardino di via Col di Lana. L'area verde nella Circoscrizione 3 è una giungla dal 2012: il Comune se ne prendeva cura ma si trattava di un'area privata, che negli anni è diventata una selva di arbusti, deposito di rifiuti e legna, casa di topi e luogo di spaccio. Residenti disperati ed esasperati I residenti dei palazzi di via Francesco de Sanctis, che affacciano sul giardino, non ne possono più e da anni chiedono all'amministrazione di risolvere la situazione.

In Circoscrizione a chiedere risposte è il consigliere di Fratelli d'Italia Stefano Bolognesi, che da anni porta avanti interpellanze e mozioni per smuovere l'amministrazione. Ieri sera si è tenuta la riunione della commissione al verde con oggetto il giardino in questione, dove la dirigente della Divisione Verde del Comune Claudia Bertolotto ha spiegato la situazione in cui si trova l'area verde. Confronto tra Circoscrizione e Comune

Essendo un'area privata, una volta che la proprietà non effettua la pulizia richiesta dall'ordinanza del Comune, la Divisione Verde può effettuare i lavori e rifarsi successivamente sui proprietari. Bertolotto ha spiegato che nel comune di Torino non è mai successa una situazione del genere e che quindi non ci sono dei precedenti sui quali basarsi. Per evitare errori ed eventuali ricorsi futuri, l'avvocatura comunale sta studiando la situazione nel dettaglio, per effettuare i lavori nel modo più corretto possibile. "Questo fa sì che non possiamo intervenire domani, mi piacerebbe farlo entro fine anno o all'inizio del nuovo anno", ha commentato la dirigente in commissione. Più complicata la situazione alberi