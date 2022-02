Riapre domani l'ufficio postale di Barca, chiuso da 3 mesi e mezzo per furto

Riapre domani l’ufficio postale di Barca, chiuso da tre mesi e mezzo dopo che lo scorso 30 ottobre una banda di ladri ha fatto esplodere lo sportello bancomat per portare via i soldi. L’inaugurazione del rinnovato punto giallo di via Damiano Chiesa è fissata domani alle 11.30: al taglio del nastro saranno presenti anche l’assessore Carlotta Salerno, il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto ed il consigliere di Torino Bellissima Giuseppe Iannò, che aveva presentato un’interpellanza in Sala Rossa.

Danni per 35 mila euro

I lavori di riqualificazione dell’ufficio erano iniziati il 31 gennaio scorso: l’esplosione causato danni per 35 mila euro. Il cantiere ha subito delle lungaggini nell'avvio a causa del problema di approvvigionamento dei materiali edili. Nelle scorse settimane alcune decine di residenti del quartiere nord della Circoscrizione 6 si erano ritrovate, su impulso del Comitato Civico La Barca e Bertolla, in via Damiano Chiesa per chiedere di riattivare il servizio.

Salerno:"Poste disponibili nel dialogo"

"Le poste - ha commentato l'assessore Salerno - sono state disponibili nel dialogo e avevano ben chiaro il ruolo dell'ufficio nel territorio: hanno manifestato da subito la volontà di aprire, procedendo celermente negli interventi".