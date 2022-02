Il progetto “Intergea Premium” cresce: acquisita Idea 2 Srl di Novara

Il progetto Intergea Premium va avanti speditamente, nonostante il contesto economico sfavorevole e le criticità in essere nella distribuzione automobilistica, contribuendo alla crescita del Gruppo Intergea che ha raggiunto i 700 milioni di euro di fatturato, con 700 dipendenti e sedi in sette regioni italiane.

Dopo poco più di un anno dalla sua costituzione e dalla sua prima acquisizione (Autoarona) Intergea Premium, la Holding di partecipazione di Intergea dedicata ai marchi del Gruppo Volkswagen, ha finalizzato l'acquisizione di Idea 2 (Selecar), consolidando la sua presenza nelle province del Piemonte Orientale.

Sia Autoarona, sia Idea 2 (Selecar) sono aziende di successo, molto ben radicate nel territorio da oltre 30 anni.

Il 18 gennaio 2022 è stato sottoscritto il passaggio della proprietà di Idea 2 (Selecar), costituendo con Autoarona una realtà di circa 180 milioni di euro di fatturato complessivi e 200 dipendenti, in rappresentanza dei marchi Audi, Volkswagen, Skoda e Veicoli Commerciali per le province di Novara, Vercelli e Biella.

La gestione della società è affidata, in continuità con l'attuale organizzazione, al team coordinato da Lorenzo Boldarin , con il supporto del top management di Autoarona (Massone/Presidente e Gargano/AD) che ricopre in Idea 2 (Selecar) gli stessi ruoli; a questi si è aggiunto Fabio Maiolo come consigliere delegato.

Grazie alla disponibilità della precedente proprietà e alla professionalità dimostrata dai dipendenti, la transizione procede conformemente ai piani, con l'obiettivo di realizzare tutte le sinergie possibili ed esprimere il potenziale dell'azienda a beneficio dei clienti e dei collaboratori.