Cuorgnè, Cane (Lega): "Con Icardi e una rappresentanza di sindaci canavesani per il futuro del Pronto Soccorso"

Non c’è alcuna intenzione di chiudere o depotenziare l’Ospedale di Cuorgnè e l’apertura del Pronto Soccorso è ritardata solo dalla mancanza di personale dovuto all'emergenza pandemica. È questo il messaggio che l’Assessore alla Sanità Luigi Icardi ha voluto trasferire oggi ad una rappresentanza di Sindaci dell'Alto Canavese ospitati da Giovanna Cresto, Sindaco cuorgnatese e portavoce della Zona omogenea 8 Canavese occidentale, che comprende 46 Comuni e oltre 80 mila abitanti.

“Le gare indette fino ad ora – ha sottolineato il Direttore Generale della Asl To4 Stefano Scarpetta durante la riunione – sono andate deserte, abbiamo rimodulato il nuovo bando per coprire almeno il servizio di Pronto Soccorso dividendolo in diurno e notturno. Abbiamo anche aumentato la base d’asta della gara per attrarre risposte, contiamo così di mettere un primo punto fermo per riaprire il nostro ospedale”.