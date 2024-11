Ubriaco crea scompiglio in un bar e insulta gli agenti di Polizia: arrestato

Resta in carcere il 33enne (originario del Canavese) che, nei giorni scorsi, è stato arrestato dalle forze dell'ordine. È successo a Biella, in pieno centro: stando alle prime ricostruzioni l'uomo, visibilmente ubriaco, sarebbe andato in escandescenza in un bar di via Italia.

I titolari hanno immediatamente allertato il 112 e, in breve tempo, sono giunti gli operatori della Polizia. Al loro arrivo, lo stesso gli avrebbe prima insultati poi opposto resistenza. Uno degli agenti avrebbe riportato alcune contusioni. Nell'udienza di convalida, dove era presente il 33enne assieme al suo legale Maurizio Vigato, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.