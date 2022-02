Il Comune di Moncalieri ferma il funzionario coinvolto nell'inchiesta sulle mascherine

Prime conseguenze nella vicenda legata al polo commerciale Koko, che ha visto finire in manette anche due uomini dei carabinieri, oltre a funzionari pubblici, nella inchiesta su ordini gonfiati per l'acquisto di mascherine da destinare alle caserme torinesi dell'Arma.

Sospensione decisa dal Comune di Moncalieri

Con una determina firmata dal segretario comunale Stefania Truscia, il Comune di Moncalieri ha sospeso cautelativamente dal servizio Sergio Nidola, funzionario coinvolto nell’indagine. Nidola, ex sindaco di Castagnole Piemonte e presidente del consorzio socio assistenziale cisa 31, è stato arrestato qualche giorno fa con l'accusa di falso e corruzione.

Palazzo civico, come atto dovuto, ha previsto la sospensione del dipendente in attesa del giudizio.

Montagna: "Una ferita per la Comunità"

“Le notizie che abbiamo appreso ci feriscono profondamente. Siamo sconcertati. E attendiamo con rispetto l’esito delle indagini. I dipendenti pubblici, come gli amministratori, sono al servizio dei cittadini. E quando questo non dovesse accadere, è chiaro che si produce una ferita profonda in tutta la Comunità”, aveva dichiarato il sindaco Paolo Montagna subito dopo l'avvio dell'inchiesta, che ha visto anche due vigili di Moncalieri indagati.