Case popolari a Torino, con 200 cantieri (e 500 milioni) in 4 anni, risparmi da 370 euro per ogni abitante

Quasi mezzo miliardo di euro investiti in oltre duecento cantieri distribuiti tra Torino e tutta la provincia. Ecco l'effetto del Piano straordinario di Atc Piemonte centrale, che si dipana dal 2021 al 2024. Dando lavoro a una stima tra i 10mila e i 15mila addetti.

Obiettivo: riqualificare le case popolari , ricorrendo a risorse del Pnrr, ma anche fondi Cipess, ex Gescal e gli sgravi di superbonus e sismabonus.

Case vecchie, inquilini anziani

Superbonus, Pnrr e fondi ex Gescal

In dettaglio, grazie al Superbonus sono stati avviati cantieri in 168 condomini , coinvolgendo 3000 alloggi . Un importo complessivo da 440 milioni .

Il capoluogo ha accolto la maggior parte di questi interventi: 94 milioni di euro. Seguita da Venaria Reale e Nichelino (rispettivamente 34 e 15 milioni). Tra gli interventi più significativi, quello di corso Racconigi 25 : ben 8 palazzine per 350 appartamenti.

I fondi Gescal, infine, hanno permesso un piano per il recupero degli alloggi momentaneamente sfitti: sono 440 nel Torinese, di cui 250 solo nel capoluogo. Sono stati investiti oltre 5 milioni.

Benefici per interi quartieri

"Un'opera enorme - commenta l'assessore regionale alla casa, Maurizio Marrone - e gli effetti sono positivi per gli inquilini, ma anche per la riqualificazione di un intero territorio. Il degrado abbassa la qualità della vita anche di chi abita nella zona". E sulle leggi "pur all'avanguardia, le regole regionali vanno aggiornate ai nuovi bisogni che sono emersi in questi ultimi anni. Quella attuale è ferma alla situazione del 2010".

"Volevamo andare oltre il dare una buona casa - dice il vicepresidente di Atc, Fabio Tassone - dando la massima attenzione alla sostenibilità e all'impatto. I lavori hanno interessato un terzo del patrimonio, con una riduzione dei consumi energetici del 50%, migliorando di almeno due classi. Un elemento non indifferente, alla presenza di nuclei famigliari dalle possibilità economiche ridotte".