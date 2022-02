Sovrintendente del Regio, domani si aprono le candidature. Lo Russo: "Scelta nostra piena responsabilità"

" Non demanderemo ad altri soggetti o bandi la scelta del nuovo Sovrintendente del Regio: ci assumiamo la piena responsabilità della scelta ". Così il sindaco di Torino Stefano Lo Russo , al termine del suo primo Consiglio d'Indirizzo da presidente della Fondazione lirica, annuncia che domani verrà pubblicata la manifestazione d'interesse per individuare il successore di Sebastian Schwarz .

Il 4 marzo chiuse le selezioni

L'avviso resterà online 15 giorni ed il 4 marzo verranno chiuse le selezioni, che dovranno essere mandate via pec. "Il CdI - ha spiegato il primo cittadino - individuerà nella rosa dei nomi il Sovrintendente: qualora arrivassero molte candidature, ci avvarremo di una società di consulenza esterna che farà una prima scrematura sulla base dei criteri definiti dal Consiglio d'Indirizzo". Al contrario "qualora non ci fossero idonei", cioè i profili non avessero le caratteristiche adatte, "ci riserviamo di individuarlo anche tra personalità esterne rispettando la legge e lo Statuto". In quest'ultimo caso potrà essere scelta una persona con "caratteristiche manageriali, anche non in ambito musicale".

Michele Coppola vicepresidente