Confindustria Canavese e Città metropolitana insieme per lo sviluppo del territorio

All'indomani della designazione di Ivrea capitale del libro 2022, Confindustria Canavese e Città metropolitana di Torino si sono incontrate per avviare progetti di collaborazione ed impegno comune per lo sviluppo economico e turistico del territorio.

La consigliera metropolitana Sonia Cambursano, con delega al turismo e allo sviluppo locale, ha incontrato Patrizia Paglia e Cristina Ghiringhello, presidente e direttore di Confindustria Canavese, con Gaetano Di Tondo direttore della comunicazione e delle relazioni esterne di Olivetti, Presidente dell’Archivio storico Olivetti e responsabile del gruppo turismo sport e cultura di Confindustria Canavese.

"La soddisfazione di avere quest'anno Ivrea capitale del libro è motivo per il territorio di orgoglio e di speranza: l'eredità Olivetti ha consentito di ottenere il riconoscimento di patrimonio Unesco come Città industriale del XX secolo e le premesse per strutturare una offerta turistica di qualità ci sono tutte" commenta Sonia Cambursano. "Con i vertici di Confiodustria Canavese abbiamo affrontato anche i nodi problematici, a partire dalle carenze del trasporto pubblico locale".

Accanto alle potenzialità del turismo, Ivrea e il Canavese vogliono giocare un ruolo propositivo attraverso gli insediamenti produttivi: "ci siamo impegnati a collaborare per lo sviluppo economico del territorio e Città metropolitana di Torino farà la sua parte per assicurare al Canavese le risposte che aspetta da tempo" conclude la consigliera metropolitana Cambursano.