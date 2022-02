Minori, Furia-Canalis (Pd): “Casapound manifesta davanti al Tribunale dei minori. È la prova che Allontanamento Zero è un'ideologia di estrema destra”

"Casa Pound sta manifestando contro gli allontanamenti davanti al Tribunale e alla Procura dei Minori in Corso Unione Sovietica 365 a Torino. È la prova che il disegno di legge 'Allontanamento zero' della Giunta Cirio ha profonde radici nella galassia dell’estrema destra, quella che ritiene che i minori appartengano ai loro genitori, a prescindere dalla loro idoneità educativa ed affettiva, e che i legami di sangue siano il criterio guida". L'accusa parte direttamente da Paolo Furia e Monica Canalis del Pd.

"Diciamo basta a questa squallida demagogia sulla pelle dei bambini, che paragona infondatamente il Piemonte a Bibbiano e sacrifica i diritti dei minori sull’altare dell’ideologia. Cirio si dissoci e prenda le distanze da Casa Pound".

“La manifestazione di Torino Tricolore e Casa Pound davanti al Tribunale e alla Procura dei minori è l'ennesimo segnale di quella fantasia di complotto che l'estrema destra ha fatto sua, in cui la famiglia naturale è sempre e comunque il luogo d'elezione mentre servizi, tribunali e famiglie affidatarie sarebbero una cricca di orchi e ladri di bambini. Della tutela di bimbi e bimbe, della loro salute fisica e mentale, della loro serenità affettiva e della loro educazione a questa gente non importa nulla”, commenta Marco Grimaldi di Luv. "L'estrema destra assedia il tribunale usando le stesse parole dei consiglieri regionali, parlando di un ‘caso Bibbiano’ in Piemonte. Dicono che ‘strappare i figli ai propri genitori per interessi economici è quanto di più bieco e viscido ci possa essere’. Io continuo a pensare che l’urgenza sia quella di tutelare il minore, non la sua famiglia biologica: servono persone idonee oltre che disponibili e non sempre la famiglia di appartenenza è il luogo giusto. A chi fomenta questi deliri con parole e azioni dovrebbe rispondere la Giunta regionale, ma il problema è che proprio lì si è originato questo clima... Il disegno di legge Allontanamenti 0 va ritirato, ora”.