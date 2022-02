Exor, accordo con lAgenzia delle Entrate: verserà 746 milioni di euro

Exor la holding della famiglia Agnelli ha raggiunto un accordo con l'Agenzia delle Entrate per chiudere un contenzioso fiscale relativo alla ridomiciliazione in Olanda del 2016. Exor pagherà 746 milioni di euro.

Anche la Giovanni Agnelli, società che controlla la holding Exor, ha definito oggi le proprie pendenze con il fisco per il 2016: pagherà all'Agenzia delle Entrate 203 milioni, di cui 28 per interessi. "La società - spiega una nota - ritiene di avere correttamente operato e di non aver commesso alcuna violazione della normativa applicabile nella determinazione della exit tax".