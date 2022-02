Martin Craig: "Memory", un singolo dal groove danzereccio

Martin Craig è un chitarrista e compositore italo-americano nato a Rivoli. Le sue influenze musicali spaziano dal funk al rock, ma ha un occhio di riguardo al blues ed al soul. La sua carriera di oltre vent’anni l’ha portato a suonare in diversi tour sia in Italia sia all’estero. Dopo aver pubblicato tra il 2017 ed il 2021 tre dischi con i The Black City, Martin si sta ora dedicando al suo primo progetto da solista, il cui disco d’esordio uscirà nel 2022 via Blue Mama Records.

Come si è avvicinato Martin Craig alla musica e come è nato questo pseudonimo?

"Ho iniziato a suonare da molto piccolo grazie a mio padre musicista e una famiglia appassionata di musica. Il mio nome di battesimo è Martin Craig. Mi sembra suoni bene anche come nome d’arte e mi piace che la gente possa pensare che lo sia".

Come è avvenuto il passaggio al suo progetto solista?

"Ho deciso di intraprendere una strada musicale diversa da quella che ho sempre percorso. Facendo un progetto a mio nome, per me è come investire su un progetto a vita natural durante. Volevo comunque mantenere vivo il nome The Black City perché mi rappresenta e rappresenta il genere che facciamo. Sarà una band che potrà variare a seconda del sound di cui avrò bisogno, includendo musicisti diversi".

Cosa ispira la scrittura dei suoi testi?

"I testi vengono ispirati dalla musica, spesso ci divertiamo a cantare sopra dei brani strumentali nuovi qualcosa che ci stia bene soprattutto ritmicamente, il senso lo mettiamo dopo".

È uscito da pochissimo il suo nuovo singolo “Memory”, quale storia ci racconta?

"Memory è un brano strumentale con un bel groove ballerino. Era da giorni che mi cantavo in testa questo riff e mi chiedevo dove l’avessi già sentito. Poi sono andato nei memo vocali del telefono e ho scoperto che l’avevo scritto io mesi prima. Da qui è nato il titolo Memory".

Sta lavorando ad un disco, cosa ci può anticipare?

"Sarà un disco principalmente strumentale scritto durante la quarantena. Brani originali 98% Funky 2%Blues".

La sua Torino musicale e non

"Torino è una città molto viva dal punto di vista artistico!! Bisogna solo continuare ad alimentarla".