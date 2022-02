Un camper gira Torino per una lotta ai tumori senza quartiere: si comincia in via San Secondo [VIDEO]

Un ambulatorio mobile , " perché è tempo di tornare tra la gente ", dice Giulia Gioda , presidente dell'associazione Prevenzione Tumori, che in via San Secondo ha rilanciato questa mattina la sua opera di sensibilizzazione alla popolazione. E così, grazie a un'attività a chilometro zero, l'associazione che da 40 anni porta avanti le campagne di prevenzione, vuole ripartire " perché in questo momento la gente ha paura ad andare all'ospedal e".

DAL CENTRO A TUTTI I QUARTIERI

Il tour "Più prevenzione meno superstizione" si muoverà tra le circoscrizioni di Torino a partire dal 21-23 febbraio in quella del centro, per poi raggiungere tutte le altre zone della città.

RILANCIARE LA PREVENZIONE

CITTÀ DELLA SALUTE: CENTO RICOVERI COVID, DI CUI 5 IN INTENSIVA

E un lento riavvicinamento alla normalità è testimoniato proprio dai numeri della Città della Salute. Dei 50 ricoveri in terapia intensiva sono 5 i casi Covid nei diversi ospedali. "In tutto i ricoveri per Covid sono 10 - dice La Valle - e questo indica come l'effetto dei vaccini stia permettendo un ritorno alla normalità. Le urgenze non si sono mai fermate, ma ora stiamo riportando l'intero sistema sui binari della normalità".