Guida traghetti per Olbia: come raggiungere velocemente la Sardegna

Una delle destinazioni senza dubbio più conosciute della Sardegna è Olbia, che funge da secoli da approdo portuale di riferimento per i collegamenti con la penisola italiana. Ogni anno specialmente nei mesi estivi, Olbia si trova a gestire importanti flussi di persone. Situata nella costa nord-est dell'isola, Olbia è una città che vanta diversi punti di interesse, con architetture che risalgono persino all'età dei nuraghi. A dispetto della storia importante di questa località, il suo ruolo centrale odierno si deve in gran parte al suo porto.

Data la sua posizione strategica, dalla quale è semplice raggiungere molti luoghi della seconda isola più grande d'Italia, Olbia è il punto di riferimento di vacanzieri e non solo.

Tra coloro che hanno la necessità di raggiungere Olbia velocemente non vi sono esclusivamente i tanti che ogni anno scelgono la Sardegna come meta per le loro vacanze, bensì anche i pendolari, che hanno la necessità di spostarsi senza perdere troppo tempo. Per questa categoria di passeggeri, che spesso è oggetto anche di offerte speciali, è decisamente importante poter contare su un metodo veloce per spostarsi dall'isola all'Italia continentale e viceversa. Vediamo di seguito quali sono le diverse opzioni di traghetti per Olbia in partenza dai principali porti del Mar Tirreno, nonché quali sono gli orari e le frequenze.

Traghetti per Olbia: le informazioni più importanti

Dal momento che Olbia è una meta molto popolare sono diverse le compagnie che predispongono tratte con questa destinazione. Attualmente i traghetti per Olbia partono dal porto ligure di Genova, da quelli toscani di Livorno e Piombino e infine dal porto laziale di Civitavecchia, che in linea d'aria è il più vicino alla località sarda.

I traghetti Genova Olbia sono offerti da due compagnie, Grandi Navi Veloci e Moby Lines, rispettivamente con una e due partenze giornaliere. Data la distanza tra i due porti, il viaggio prevede una percorrenza notturna che dura almeno una decina di ore.

Dal porto di Civitavecchia sono quattro le compagnie che effettuano corse dirette a Olbia: Grimaldi Lines, Grandi Navi Veloci, Moby Lines e Tirrenia. La prima e la seconda sono attive su base giornaliera esclusivamente nella stagione estiva, mentre Moby Lines copre la tratta due volte a settimana per un arco di tempo variabile ma più ampio. Tirrenia invece effettua un servizio con cadenza giornaliera tutto l'anno. A prescindere dal vettore al quale decidi di fare affidamento, i tempi di percorrenza sono ridotti, arrivando in alcuni casi anche a non superare le sei ore. Ciò si deve sicuramente alla poca distanza che intercorre tra le due destinazioni.

Dallo snodo portuale di Piombino, che collega il centro della penisola con molte mete importanti, è solo una compagnia di navigazione a offrire il collegamento con Olbia. Si tratta di Moby Lines, attiva con due corse al giorno per una durata media di cinque ore a percorrenza.

Dal porto di Livorno invece partono corse che collegano la Toscana con Olbia su base quotidiana: a operare questa tratta sono rispettivamente Grimaldi Lines con una partenza al giorno della durata di otto ore, e Moby Lines, che si distingue per un servizio ancora più veloce che copre la distanza in sei ore e mezza.

Cosa sapere sui traghetti per Olbia

Nel momento in cui stai valutando di trascorrere le tue vacanze in Sardegna, ti troverai di fronte ad alcune decisioni importanti da prendere. Per valutare la compagnia, dunque, è importante verificare la presenza di alcuni servizi a bordo o l'esclusione di eventuali passeggeri. Ad esempio se viaggi con animali domestici solo alcune compagnie permettono agli amici a quattro zampe di salire a bordo. Anche in quel caso vi sono differenze tra i diversi vettori. Ecco dunque che grazie all'utile e veloce comparatore presente su NetFerry potrai trovare tutte le informazioni che stai cercando senza dover procedere a un confronto tra diversi siti. Ecco dunque che facendo riferimento al sito https://it.netferry.com/ per la prenotazione dei traghetti per Olbia, non solo potrai raggiungere effettivamente in tempi rapidi la Sardegna, bensì avrai l'opportunità di velocizzare il processo decisionale e concentrarti solo sugli aspetti più importanti del tuo viaggio.